Statale 107. Senso unico alternato sul viadotto Gangarello

Anas comunica che è attivo il senso unico alternato della circolazione, regolato da impianto semaforico, sul viadotto Gangarello, ubicato al km 57,400 della strada statale 107 “Silana Crotonese”, in località San Pietro in Guarano, in provincia di Cosenza.

Il provvedimento è rivolto ai soli mezzi leggeri fino a 3,5 tonnellate, ad esclusione dei mezzi di soccorso, e si è reso necessario nell’ambito dei lavori di manutenzione programmata in corso di esecuzione sull’opera d’arte.