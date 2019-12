Cotronei. Trasformare ex discarica in area verde: Giunta approva iter finanziato dalla Regione

Nicola Belcastro

Nei giorni scorsi la Giunta Municipale di Cotronei ha approvato la delibera con cui si accoglie il piano di fattibilità per trasformare l’ex discarica in località Spuntone Chianette in area verde.

A darne notizia il Sindaco Nicola Belcastro che, ribadendol' impronta ed impegno ecologista dell’Amministrazione Comunale precisa che fino agli anni ‘70 quest’area, che ora sarà bonificata, raccoglieva i rifiuti del territorio comunale.

“Successivamente si provvederà alla bonifica e alla sanificazione dell’intero sito per restituirlo all’uso pubblico – spiega il primo cittadino. Sebbene non in centro – va avanti il Sindaco – la località Spuntone Chianette rimane una zona particolarmente accessibile, oltre che di transito. La stessa accoglie la spazzatura, (ovvero immondizia) che era stata allocata in quel luogo negli anni precedenti"

Lo studio di fattibilità, realizzato grazie a professionalità e con adeguati studi geologici e carotaggi realizzati, anche da parte dell’Università della Calabria, ha proposto una soluzione progettuale che mira alla rimozione di tutti i rifiuti e la loro allocazione in una discarica autorizzata.

“Ci adopereremo - aggiunge Belcastro – per rimuovere completamente i rifiuti, poi provvederemo alla bonifica e alla sanificazione. Nell’ambito dell’individuazione degli interventi prioritari in materia di bonifiche per la Regione Calabria – conclude il sindaco – abbiamo ricevuto dal Dipartimento Ambiente e Territorio un contributo di oltre 2,6 milioni di euro per l’esecuzione dell’opera. Le somme verranno impiegate per cambiare la destinazione d’uso della zona: sarà infatti riempita di alberi e verde”.