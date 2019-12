Crotone. Cade in casa per un malore. Anziana salvata dagli agenti delle Volanti

Un’ anziana che era caduta in terra a causa di un malore è stata tratta in salva dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti nella sua casa.

È successo ieri notte a Crotone, dove le volanti sono arrivati in una via cittadina dopo una chiamata alla sala operativa per segnalare le grida di aiuto di una donna. Tuttavia nessuno nel condominio era riuscito a capire da dove provenissero.

Una volta sul luogo gli uomini della Volante hanno iniziato le ricerche per capire dove si fosse la signora e intuito quale potesse essere il palazzo da dove provenivano le urla, sono entrati nello stabile e partendo dagli appartamenti al primo piano hanno fatto un controllo dei singoli interni.

Saliti al secondo piano hanno così individuato il posto, riuscendo ad aprire la porta e ad entrare nell’abitazione, dove, nella camera da letto, hanno trovato l’anziana riversa a terra, dopo la caduta per il malore. Chiamati i soccorsi del 118, le condizioni di salute della donna, sebbene fosse in stato confusionale, sono poi migliorate.