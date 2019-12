Perde il controllo dell’auto e sbatte contro guardrail. Mezzo prende fuoco, illesi occupanti

Prima lo scontro e poi l’incendio. Sono rimasti leggermente feriti gli occupanti di un’auto che, al chilometro 264 dell’autostrada A2, per cause in corso di accertamento, ha sbattuto contro il guard rail. Dopo l’impatto gli occupanti sono scesi dal mezzo prima che prendesse fuoco. I Vigili del Fuoco, giunti sul luogo del sinistro, con difficoltà a causa dell'intenso traffico, hanno spento il rogo e messo in sicurezza il tratto di strada.