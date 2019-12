Incidente sulla 109 bis della piccola Sila. Un morto

Una persona è morta in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 109 bis “della piccola Sila”, nei pressi di Catanzaro. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre vetture e uno degli occupanti è purtroppo deceduto.

Sul posto sono presenti i tecnici dell’Anas per la messa in sicurezza del tratto di strada, il 118 per le cure del caso e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico lungo la strada statale 109 bis “della Piccola Sila” è temporaneamente rallentato.