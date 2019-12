Rapina due donne durante il Black Friday, poi acquista con la carta rubata. Arrestato

Ha approfittato del pomeriggio dedicato allo shopping natalizio e delle vendite promozionali in occasione del “Black Friday”, così ha prima avvicinato, in via Santa Maria dell’Imperio, una donna anziana, alla quale ha poi strappato la borsa e procurato anche delle lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Dopo circa due ore, non contento, ha così portato via la borsa ad un’altra donna, in via Colletta, ingannandola con una scusa.

Dopo settimane di indagini la Polizia di Vibo Valentia e gli uomini della Squadra Mobile, hanno eseguito un decreto di fermo, emesso dalla Procura della Repubblica, nei confronti di M.P., un 47enne già noto alle forze dell’ordine.

Dopo le rapine l’uomo si è dedicato allo shopping nei vari negozi della città, usando proprio la carta di credito di una delle vittime, e facendo acquisti per oltre 2000 euro in profumi e capi di abbigliamento griffati.

L’attività investigativa degli agenti della Mobile ha permesso non solo di individuare il responsabile degli atti violenti, che era già noto alla polizia, ma anche di recuperare parte della merce acquistata con la carta trafugata. Il fermo è stato convalidato dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, che ha condiviso i risultati delle immagini eseguite grazie ai sistemi di videosorveglianza cittadini e alle dichiarazioni di alcuni testimoni.