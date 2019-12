Si perdono seguendo il navigatore: famiglia salvata dal fango nel cosentino

I Carabinieri della Stazione e dell’Aliquota Radiomobile di Rogliano hanno tratto in salvo, nella tarda mattinata di ieri, un’intera famiglia che, diretta in Sicilia per trascorrere le prossime festività, si era persa seguendo il navigatore, che li ha portati in una zona isolata, ed era rimasta intrappolata con la propria autovettura tra fango e detriti.

Il viaggio della famiglia romana, composta da due giovani genitori trentenni e dai loro bambini, di 4 anni e 3 mesi, era iniziato ieri alle primissime ore del giorno quando, lasciata l’A2 del Mediterraneo e percorsi alcuni chilometri lungo la Strada Provinciale 245, il navigatore dell’unico smartphone di cui erano dotati li ha condotti in Località Campo del Comune di Belsito, in un’area rurale totalmente disabitata.

Imboccata una strada interpoderale sterrata sono stati colti alla sprovvista dal peggioramento delle condizioni meteo, che in pochi minuti ha trasformato la strada in un vero e proprio fiume di fango e detriti, con rami di alberi che cadevano a terra per la pioggia intensa e le forti raffiche di vento. Rimasti con la loro macchina, totalmente impantanati, i due genitori sono stati costretti a fermarsi e chiedere aiuto al 112.

Con non poche difficoltà i Carabinieri di Rogliano sono riusciti a rintracciare l'auto con la famiglia intrappolata dentro. Tratti tutti in salvo sono stati rifocillati presso la Sede della Compagnia ed anche l'auto è stata riposizionata su una strada percorribile in modo che la famiglia potesse riprendere il viaggio verso Messina, città origine della giovane donna.

Il maltempo di ieri ha tenuto impegnati io militari in una quindicina di interventi per alberi e tralicci abbattuti dalle intemperie; nella stessa Rogliano, il forte vento a scoperchiato un condominio causando il sollevamento di alcune tegole e lamiere che rovinavano su una delle arterie principali del centro cittadino, per fortuna senza causare feriti ma solamente danni ad autovetture in sosta.