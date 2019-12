Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Il vento fa danni nel cosentino. Albero casca sulla 107, nessun’auto colpita ma strada interrotta

Il maltempo abbattutosi sulla nostra regione nelle ultime ore ha tenuto impegnati particolarmente i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza e per tutta la giornata, con moltissimi interventi (seguiti a segnalazioni dei cittadini) che si sono susseguiti senza sosta tenendo al lavoro e continuativamente le squadre di soccorso sia nel capoluogo bruzio che nell’hinterland.

A Montalto, a causa del forte, un albero è precipitato al suolo travolgendo un’autovettura parcheggiata, fortunatamente al suo interno così come nelle vicinanze della stessa non vi era nessuno.

A Settimo di Montalto, invece, sempre a causa delle avverse condizioni meteorologiche, un altro albero si è sradicato rimanendo appoggiato contro una tettoia, e per rimuovere il pericolo è stato necessario l’intervento di un’autoscala.

Sulla Ss 107, in località Arcavacata di Rende, una grossa quercia, ancora a causa del forte vento, è precipitata anch’essa al suolo ostruendo completamente la strada statale. Fortunatamente in quell’istante non vi erano auto in transito.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è arrivata anche la Polizia Municipale di Rende e l’Anas per gestire la viabilità alternativa e per il tempo necessario alla rimozione dell’ingombro stradale.

Già dalla prima mattinata si erano registrati altri e numerosi interventi nella provincia bruzia, dove le raffiche di vento, arrivate in alcuni casi anche a 100 km/h, hanno divelto alberi e addirittura intonaci di palazzi e coperture. Alcune le auto che sono state colpite da fusti precipitati a terra ed uno di questi, a Bisignano, ha anche travolto una linea elettrica (QUI).