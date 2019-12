Lions Club Catanzaro Host: emozioni durante la 62° Charter Night

È stata una serata densa di emozioni la 62° charter night del Lions Club Catanzaro Host svoltasi all'Hotel Guglielmo.

Il presidente Giuseppe Raiola ha dato ufficialmente il benvenuto al nuovo socio, il dott. Luigi Donnici che ha prestato fedelmente giuramento e ha ricordato le ultime importanti e significative iniziative realizzate, “A spasso coi nonni”, “Pedaliamo per un sogno” e “Come sei bella” e “Artisti in Corsia”. Quest'ultima, in particolare, è legata al progetto “We will make you dream come true” che consente di trasformare in realtà i sogni dei piccoli pazienti presenti nei reparti di pediatria dell'ospedale “Pugliese-Ciaccio”.

Durante la serata, Giuseppe Iannello è stato insignito del “Premio Lions” con la seguente motivazione “uomo buono e giusto. Autentico interprete del puro, altruista, generoso e disinteressato spirito lionistico”. Un riconocimento prestigioso dato ai calabresi che hanno conseguito fama e notorietà in campo nazionale e internazionale, conferendo lustro e prestigio alla Calabria.

Tra i nomi illustri, ai quali è stato assegnato nel passato il “Premio Lions”, vi sono: il premio Nobel Renato Dulbecco; il giurista di fama mondiale Costantino Mortarati; Aldo Casalinuovo, presidente del Consiglio Nazionale Forense; Annibale Marini, presidente Corte Costituzionale.

Giuseppe Raiola ha sottolineato come Iannello, oltre agli indiscussi meriti professinali e accademici, “abbia sempre e costantemente esercitato azioni di generosità, accompagnando il Club verso una crescita numerica e qualitativa esponenziale, tanto da farlo divenire un'eccellenza nella comunità lionistica”.

Nella stessa serata, Giuseppe Iannello ha anche ricevuto, per mano di Antonio Fuscaldo, past Governatore del Distretto 108 Ya, il “Melvin Jones Fellowship” che viene attribuito per premiare chi si dedica con molto impegno al servizio umanitario.

Hanno preso parola anche Franco Scarpino, delegato del Governatore che ha sottolineato l'etica e la gentilezza trasmessa da Iannello, e Andrea Scarpino, presidente del Distretto Leo 108 Ya, che ha evidenziato come i Lions investano sui giovani e l'orgoglio e l'importanza per le nuove generazioni di di avere nel Club delle personalità così di rilievo.

E poi le parole dense di emozione dell'avvocato Iannello: “Sono onorato di questi riconoscimenti. Si dice che a Natale si è più buoni, noi Lions lo siamo ogni giorno dell'anno. Spesso le istituzioni latitano, noi non ci vogliamo sostituire ad esse ma facciamo veramente tanto per il territorio e per le fasce più deboli”.

“Siamo fortunati – ha aggiunto Iannello – di avere come presidente Raiola che a me piace definire 'primario di bontà'. Grazie alle sue iniziative regaliamo tanti sorrisi e questo è l'obiettivo che si pone da sempre il nostro Club: fare del bene.”