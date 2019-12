Incendi: corto circuito al frigorifero provoca fiamme in appartamento universitario

Incendio oggi nel quartiere marinaro di Catanzaro, in un appartamento sito all'ultimo piano di uno stabile popolare attualmente occupato da studenti universitari. Una Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta nella tarda mattinata in via lungomare, per spegnere le fiamme che si erano originate da un corto circuito al compressore del frigo.

Al momento del rogo in casa non vi era nessuno, le fiamme hanno interessato parte del locale cucina mentre il fumo denso sviluppatosi dalla combustione ha annerito le pareti dei rimanenti locali.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso all'estinzione dell'incendio evitando il propagarsi delle fiamme nei rimanenti locali.

Sul posto carabinieri per quanto di competenza e Suem118. Non si registrano danni a persone.