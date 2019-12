Vento forte sferza la Calabria, disagi nel cosentino: abbattuti alberi, divelti intonaci

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una forte ondata di maltempo, come d’altronde già annunciato ieri dalla Protezione Civile (QUI), ha colpito oggi gran parte della Calabria dove registrano, al momenti, precipitazioni per lo più nel catanzarese e nel cosentino.

Proprio quest’ultima provincia quella interessata in modo particolare da delle intense raffiche di vento, alcune anche che hanno toccato addirittura i 100 chilometri orari e che stanno di conseguenza causando diversi disagi.

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale - che stanno ricevendo numerose chiamate al 115 – sono così intervenuti in decine di zone, sia del capoluogo che del circondario, è ha dovuto rafforzare le squadre di soccorso per far fronte alle domande di soccorso.

Il vento, come dicevamo, la sta facendo da padrone, provocando la caduta di alberi, che a Bisignano hanno tranciato anche una linea elettrica, così come si sono abbattuti anche su alcune auto parcheggiate.

Sempre il vento sta creando danni anche ad abitazioni, staccando letteralmente intonaci e coperture, e provocando disagi alla circolazione, come sulla statale 18 in direzione di Guardia Piemontese.