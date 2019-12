Santo Stefano. In auto con sega, tenaglie e cesoie: denunciati due pregiudicati

I militari di Santo Stefano d’Aspromonte - coordinati dai Carabinieri di Villa San Giovanni - hanno deferito ieri notte un 48enne, S.R, e un 44 enne, S.V., entrambi reggini e pregiudicati, con l’accusa di possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.

Nel corso di un posto di controllo in una via del centro aspromontano, la pattuglia ha notato un Bmw nera che alla vista dei militari si è fermata improvvisamente per poi parcheggiare a bordo strada.

Dopo questo movimento sospetto è scattata una perquisizione all’auto, all’interno della quale gli sono stati trovati una scala metallica e uno zaino contenente una sega elettrica, tre lame metalliche, sei chiavi inglesi, cinque tenaglie, due cesoie e altrettante torce a led.

Il materiale è stato immediatamente sequestrato e i due uomini denunciati all’autorità giudiziaria. Il risultato operativo si inquadra in una più ampia strategia attuata dall’Arma in occasione delle festività natalizie, voluta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.