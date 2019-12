Due auto prendono fuoco a Cicala, fiamme a ridosso di un’abitazione

Due auto andate in fiamme e una catasta di legna a fuoco proprio nei pressi dell’abitazione del proprietario dei mezzi. L’incendio è avvenuto questa mattina in via Umberto, a Cicala, nel catanzarese.

Coinvolte nel rogo le due vetture, una Fiat Panda e una Ford Fusion e, come dicevamo, il legname che si trovava nelle vicinanze, sotto una tettoia in lamierato a ridosso della casa.

A dare l’allarme il cane del proprietario che, accortosi di quanto accadeva, ha iniziato ad abbaiare in modo inconsueto attirando l’attenzione del suo padrone che ha così immediatamente contattato la Sala Operativa del 115.

Su posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale del capoluogo che sono riuscite a spegnere l’incendio evitando che si propagasse ulteriormente all’interno della proprietà.

Dalle verifiche eseguite dai pompieri l’ipotesi più accreditata sull’origine dell’incendio è quella di un probabile malfunzionamento dell’impianto elettrico di una delle vetture coinvolte. Sul luogo anche i carabinieri del comando stazione di Carlopoli per gli adempimenti di competenza. Non di registrano danni a persone.