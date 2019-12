Lamezia, prete ricattato per un video hot viene sospeso da diocesi

Il sacerdote che ha denunciato di essere stato ripreso in un video hot e poi ricattato è stato sospeso. È la decisione del vescovo della diocesi di Lamezia Terme, Giuseppe Schillaci. Il sacerdote, lo ricordiamo, era stato raggirato da un giovane di 26 anni che lo avrebbe ripreso in un video hot e poi ricattato. Il 26enne è stato “beccato” in flagranza di reato dai finanzieri di Lamezia durante una delle consegne di denaro

Ne da notizia il Quotidiano del Sud nelle cui pagine viene ricostruita l’intera vicenda, secondo cui il 26enne avrebbe estorto al prete 50mila euro. In caso di mancato pagamento, il 26enne avrebbe minacciato di chiamare “Le Iene” e i superiori del religioso.