Chiusa la tre giorni de “La Banca del Cuore”: erogati 156 ECG gratuiti

Si è conclusa la tre giorni de “La Banca del Cuore”, organizzata dall’Istituto Professionale per l’Agricoltura e per Odontotecnici di Lamezia Terme, facente parte dell’IIS “L. Costanzo” di Decollatura diretto dal DS dott. Antonio Caligiuri..

Durante i tre giorni, 17, 18 e 18 dicembre, presso l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e per Odontotecnici di Lamezia Terme sono stati erogati, gratuitamente, 156 ECG (elettrocardiogrammi) nell’ambito del progetto delle malattie cardiovascolari “La Banca del Cuore”. L’evento ha visto impegnati docenti ed alunni dell’istituto lametino che, insieme ai loro docenti Prof.ssa Vincenza Fratto e prof. Francesco Cicero, ne hanno curato tutta l’organizzazione: dalla presentazione del progetto all’IC Nicotera, alle brochure informative alle locandine e ai turni di front office per la prenotazione e la gestione dei tanti che hanno voluto usuffruire del servizio offerto.

"La Banca del Cuore" è un Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare ideato e realizzato dal dottor Michele Gulizia che si prefigge di raggiungere migliaia di cittadini coprendo in maniera omogenea l'intero territorio nazionale. E' la più importante Campagna Nazionale di Prevenzione cardiovascolare mai realizzata in Italia, per la salute del cuore degli italiani, ed è promossa dal Settore Operativo Autonomo "Banca del Cuore" della Fondazione per il Tuo cuore – Onlus di ANMCO – Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Federsanità ANCI.

A coordinare i lavori del professionale, il dottor Roberto Ceravolo, primario del reparto di cardiologia dell'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme presidente Regionale ANMCO.

Il dottor Ceravolo, insieme ai suoi collaboratori Rocco Violi e Ferdinando Serratore si sono messi a disposizione dei docenti del professionale mostrando grande sensibilità e professionalità, permettendo la perfetta riuscita dell’evento.

L'evento rientrava nell'ambito delle attività formative di educazione alla salute e al benessere inserite nel più ampio progetto di "Cittadinanza e Costituzione" del Costanzo. In particolare, per gli alunni delle classi quarte e quinte dell'IPSASR- IPSOD di Lamezia Terme, che insieme ai docenti ne hanno curato l'organizzazione, rientrava nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro

Rilevante per l’iniziativa la presenza degi infermieri professionali Lorena Pontieri, Caterina Aloisio, Innocenza Muglia; Katia Messineo e Paolo Ballerini, che con spirito di sacrificio e collaborazione, hanno dedicato parte del loro tempo libero ad eseguire gli elettrocardiogrammi. A supporto dell’organizzazione le prof.sse Angela Folino, Paola Ciriaco, Daniela Lepera e il responsabile della sede prof. Giuseppe Pugliano.