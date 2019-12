Aggredisce agente della municipale. Condannato a un anno di reclusione

Un anno di reclusione per un uomo ritenuto colpevole di aver aggredito un agente della polizia municipale di Saracena. È la sentenza del giudice del Tribunale di Castrovillari a seguito del procedimento scaturito dal fatto avvenuto nell'agosto del 2017.

Nell'occasione l'imputato, condannato a pagare anche le spese processuali, ha colpito l'agente alla nuca con un bastone. Quanto agli ulteriori capi di imputazione - vale a dire violenza e minaccia a pubblico ufficiale - è stato invece richiesto l'istituto della messa prova, e pertanto il processo è stato rinviato.

In questo procedimento penale oltre all'agente, difeso dall'avvocato Rosalba Amato, si è costituito parte civile anche il Comune di Saracena, rappresentato dal legale di fiducia, Eugenio Gioiella.

Il giudice della Città della Piana ha ammesso la costituzione delle parti civili e stante la scelta del rito abbreviato, richiesta dell'imputato in relazione all'imputazione per lesioni, lo ha condannato oltre che alla pena di un, anche al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore delle parti civili le quali si sono dichiarate soddisfatte per il risultato ottenuto.