Fuochi pirotecnici illegali in un negozio cinese di Crotone: scatta il sequestro, denunciati in 2

Un ingente sequestro di fuochi pirotecnici illegali e privi di omologazione a marchio CE è stato eseguito dal personale della Questura di Crotone Divisione P.A.S.I. - Squadra di Polizia Amministrativa, unitamente a personale del Nucleo Regionale Artificieri della Questura di Catanzaro, in un negozio di Crotone gestito cittadini cinesi.

Gli agenti si sono presentarti lo scorso giovedì, 19 dicembre, presso l’attività commerciale amministrata da C. X., cittadina cinese di 53 anni, e il cui procuratore legale è il 36enne, X. Z., sempre di origini cinesi, e a seguito di una mirata ispezione hanno rivelato la presenza di ben 170kg di materiale pirotecnico non conforme.

Inoltre, in un locale adibito ad antibagno, accessibile all’area di vendita, tramite una comune porta in legno, veniva riscontrata la detenzione di ulteriori articoli pirotecnici omologati e marchiati CE, in esubero rispetto al quantitativo massimo detenibile.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e i due cittadini cinesi sono stati denunciati.

I controlli – rientranti nell’operazioen denominata “Natale Sicuro” mirata alla vendita di artifici pirotecnici illegali -continueranno per tutto il periodo festivo.