Porto Corigliano: confermati 8 mln per banchina crocieristica

“Porto, 8,1 milioni per la realizzazione della banchina crocieristica. La Città di Corigliano-Rossano è stata inserita nel Piano Operativo Triennale 2020 – 2022. Prossimo step, promuovere l’avvio in tempi celeri del complesso iter autorizzativo.”

A renderlo noto ed esprimere la sua soddisfazione è il Sindaco Flavio Stasi che oggi ha partecipato alla riunione del Comitato dell'Autorità portuale di Gioia Tauro.(QUI)



“Tra le opere in programma – precisa Stasi - anche il collegamento viario con la zona ASI, necessaria per integrare le misure della Zona Economica Speciale (ZES). Per quanto riguarda alaggio e varo ed altri servizi da realizzare o attivare nel Porto, il Sindaco ha chiesto ed ottenuto un tavolo tecnico con l’Autorità Portuale e la Capitaneria. Sarà fissato a metà gennaio. Illuminazione interna al Porto (banchina pescatori e torri faro) e approvvigionamento idrico a servizio delle imbarcazioni, all’inizio del prossimo anno - aggiunge il Primo Cittadino - dovrebbe concludersi la fase progettuale. Abbiamo appreso che l'iter è in ritardo rispetto ai programmi concordati con l'Autorità Portuale a causa di una gara andata deserta. Subito dopo quella data si procederà con l'affidamento dei lavori. La consegna delle opere è prevista per la prossima primavera. L'importante riunione del Comitato Portuale – conclude - è stata occasione per iniziare a discutere delle prospettive di sviluppo del porto di Schiavonea e della esigenza di diminuire i costi di attracco, che al momento rappresentano una vera e propria zavorra per la nostra infrastruttura.”