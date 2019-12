Un tragico incidente stradale è costato la vita la notte scorsa ad un giovane di Melicucco, nel reggino. Per cause in corso d’accertamento il ragazzo è finito fuori strada precipitando da un ponte nei pressi di Rosarno. Il ritrovamento del malcapitato è avvenuto solo con le prime ore del giorno ma purtroppo nessun tentativo del personale medico intervenuto è valso a salvargli la vita.