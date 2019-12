Fucile e cartucce nascosti in un tubo, sequestrati a Reggio

I Carabinieri della stazione di Rosario Valanidi, assieme ai colleghi dello squadrone eliportato cacciatori di Vibo, hanno trovato, all’interno di un tubo in gomma nascosto in un muro, due fucili e numerose munizioni.

La scoperta è stata fatta in località Paterriti-Amendolea dove, mercoledì scorso, i militari hanno trovato due fucili da caccia monocanna clandestini, oltre 50 cartucce dello stesso calibro e un caricatore per pistola. Le armi, perfettamente funzionanti sono state sequestrate dai militari dell’Arma, che hanno avviato ulteriori accertamenti per capire chi avesse la disponibilità del fucile.