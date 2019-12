Droga per centinaia di dosi nel deposito di ortaggi: 60enne lametino ai domiciliari

Un 60enne lametino è stato arrestato dalla Polizia di Stato per essere stato trovato in possesso di 253,6 grammi di marijuana.

Il Nucleo Cinofili guidato dal fiuto infallibile del cane antidroga Floyd, è stato condotto in un locale adiacente l’abitazione, usato come magazzino per una perquisizione domiciliare.

Il locale utilizzato per stoccaggio e confezionamento in cassette degli ortaggi che coltiva nel terreno agricolo circostante, nascondeva in realtà una busta di cellophane trasparente dentro un’altra busta di plastica bianca, posizionata su una sedia, accanto ad una bilancia professionale e a delle cassette in legno con ortaggi.

La Polizia Scientifica, ha confermato il peso e la natura dello stupefacente, che sequestrato insieme al resto e che dato l’ingente quantitativo, avrebbe consentito di confezionare centinaia di dosi da 10 o 50 grammi con un ricavato rilevante. M.V. è stato quindi posto ai domiciliari e nel rito per direttissima è stato condannato alla pena di un anno e otto mesi con la sospensione della pena.