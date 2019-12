Acquista in un negozio con 100 euro false, arrestato a Catanzaro

Grazie alla segnalazione di una commerciante i carabinieri di Catanzaro hanno arrestato Z.S., 33enne proveniente dal reggino, che aveva oltre mille euro di denaro contante tra cui 350 falsi.

Nei giorni scorsi, l'esercente ha segnalato al 112 che un giovane, accompagnato da un altro ragazzo, che aveva atteso all’esterno, poco prima aveva acquistato presso il suo negozio un prodotto, spendendo una banconota da 100 Euro falsa.

La pattuglia, dopo aver raccolto la testimonianza della donna e i soldi falsi, ha rintracciato i due sospettati sottoponendoli ad un controllo e rinvenendo 900 euro nelle tasche dei pantaloni e 350 Euro in una tasca interna del giubbino.

I due sono stati condotti in caserma per accertamenti ed è stato accertato che le banconote da 50 e 20 Euro rinvenute nella tasca interna del giubbino di Z.S. erano false. L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per Spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate in concorso mentre l’altro soggetto, il fratello 29enne, con il ruolo di “palo” all’esterno del negozio, è stato deferito in stato di libertà per il medesimo reato.

Il denaro falsificato, nell’occasione, è stato sottoposto a sequestro penale.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato temporaneamente trattenuto presso una camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Catanzaro, in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale, concordando con l’operato dei militari operanti, il giudice ha disposto la sottoposizione del soggetto all’obbligo di presentazione alla p.g..