Rocca di Neto. Scontro frontale tra due auto, quattro feriti

Sono rimasti incastrati nelle rispettive vetture gli occupanti di due auto – una Fiat Bravo ed una Opel - che stasera, intorno alle 18.30, si sono scontrate frontalmente nel crotonese.

L’incidente stradale è avvenuto nel comune di Rocca di Neto, in località Scillopio. Sul posto, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del capoluogo, che ha dovuto lavorare senza sosta per poter estrarre i feriti dalle lamiere e poi consegnarli al personale del 118 che li ha trasportati nell’ospedale San Giovanni di Dio. Presenti anche i carabinieri per i rilevi e gli accertamenti del caso.