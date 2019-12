Cassano, gestione e navigabilità Stombi: incontro al Comune

Un proficuo incontro con i rappresentanti dell’Associazione Laghi di Sibari presieduto dal sindaco Gianni Papasso, insieme all’assessore ai lavori pubblici Leonardo Sposato e il consigliere Strigaro, affiancati dal responsabile dei settori tecnici dell’ente, Domenico Calabrò, in presenza della Lega Navale – sezione di Sibari si è tenuto nella sede municipale di Cassano allo Ionio.

Oggetto di discussione la gestione del Canale Stombi, via a mare da e per il Centro Nautico dei Laghi di Sibari, che dovrà essere regolamentata da una convenzione i cui termini sono ancora da definire, soprattutto dal punto di vista tecnico, che prossimamente le parti si apprestano a sottoscrivere.

Come è risaputo la Legge Regionale approvata nel 2018 ha classificato il Canale Stombi via navigabile di quarta classe. L’operazione che si vuole concretizzare è finalizzata mediante l’uso del pontone galleggiante munito di benna dragante che il Comune affiderebbe in comodato all’Associazione, che si impegna ad effettuare il dragaggio del canale e della sua foce, sulla base di un piano operativo di manutenzione redatto di concerto con l’ente locale, impiegando per tale servizio sia fondi propri sia quelli messi a disposizione dal Comune di Cassano, provenienti da finanziamenti regionali e anche dal bilancio comunale.

Il tutto, destinato ad assicurare la costante navigabilità del canale mediante il superamento dell’annosa questione del disinsabbiamento della foce dello Stombi che periodicamente impedisce il traffico in entrata e in uscita ai Laghi di Sibari e che ha causato negli ultimi anni, un progressivo decadimento dello splendore del singolare insediamento turistico della costa sibarita, che con i suoi 2700 posti barca, rappresenta il porto turistico più importante del Mediterraneo per la nautica da diporto.

Al tavolo di concertazione, caratterizzato da un cordiale spirito costruttivo tra le parti, per giungere alla risoluzione del problema, a guidare la delegazione dell’Associazione Laghi di Sibari, è stato presente il presidente Luigi Guaragna, mentre per la Lega Navale ha partecipato il segretario Lanari.

Nel corso della discussione, è stato fatto riferimento anche all’esclusione del sito dai finanziamenti regionali riferiti alla portualità in Calabria. I convenuti, infine, sono giunti alla determinazione di rivedere in alcuni aspetti tecnici i termini inseriti nello schema di convenzione che dovrà regolamentare il rapporto tra l’istituzione Comune con l’Associazione Laghi di Sibari e la Lega Navale, per giungere in tempi brevi alla firma dell’accordo.