Piscina comunale Crotone: forse una soluzione, riunione tra Provincia e Società

Le azioni da intraprendere per consentire la ripresa delle attività agonistiche ed amatoriali in città dopo la chiusura dell’impianto sportivo comunale sono state al centro di un partecipato incontro tra il Presidente facente funzioni della Provincia di Crotone Giuseppe Dell’Aquila e le società sportive NuotatoKrotonesi, Rari Nantes Crotone, Kroton Nuoto, Amici del Nuoto.

All’incontro di lunedì scorso, assenti ma invitati alla riunione la Lacinia Nuoto ed il Comune di Crotone, ha partecipato anche il dirigente del settore architetto Nicola Artese che insieme al Presidente Dell’Aquila hanno illustrato la situazione attuale e le possibili soluzioni da adottare.

“Stiamo cercando di trovare – ha spiegato il Presidente facente funzioni Giuseppe Dell’Aquila - una soluzione che accontenti gli sportivi crotonesi e che soddisfi anche la legittima di richiesta che viene dai tanti piccoli e grandi amanti degli sport d’acqua che in questo momento sono fermi. La vicenda non è semplice e richiede senso di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti, che sono chiamati a collaborare e mediare per raggiungere il comune obiettivo di consentire a tutti di ritornare a nuotare ed allenarsi nella città di Crotone.”

A conclusione dell’incontro il Presidente Dell’Aquila ha invitato le società sportive a presentare entro sette giorni una proposta di calendario ed orari per la fruizione degli spazi d’acqua, dopo la presentazione la Provincia verificherà i calendari e la fattibilità di una turnazione che consenta a tutte le società di utilizzare la struttura.