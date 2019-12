Migranti arrivati al porto di Crotone. Scomparsa la barca usata per la traversata

Sbarco senza imbarcazione a Crotone, dove nella tarda serata di mercoledì sono “arrivate” nel porto 77 persone di etnia curda irachena ed egiziana, tra cui 17 bambini in tenera età e 10 donne di cui 2 in cinta. Secondo i racconti forniti dai migranti, il gruppo ha viaggiato su una barca a vela per 5 giorni, arrivati nei pressi del porto il gruppo è sbarcato all’esterno dell’infrastruttura, per poi raggiungere la banchina a piedi.

Ad accorgersi dei migranti sono stati i vigilantes in forza al porto che hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto è scattata la macchina dei soccorsi, al porto sono dunque arrivati forze dell’ordine per le operazioni di identificazione, e i volontari della Croce rossa italiana che hanno provveduto all’accoglienza. Da un primo controllo è merso che le condizioni di salute dei migranti sono buone.