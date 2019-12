Girifalco: alunni in visita alla biblioteca comunale

“Non vedo l’ora di iniziare a leggerlo”, sussurrano i bambini uscendo dalla biblioteca comunale. A dimostrazione dell’entusiasmo che ha accompagnato, ieri mattina, la visita delle classi IV (A, B e C) della scuola primaria nei locali della biblioteca comunale.

Accompagnati dalle docenti e guidati dall'assessore alla Cultura Elisabetta Sestito, gli alunni hanno scoperto lo splendido patrimonio librario custodito nella biblioteca. Dopo aver fatto merenda tutti i bambini hanno preso in prestito un libro da leggere durante le vacanze di natale. Tante le domande formulate dai bambini rimasti, particolarmente, colpiti dai tanti testi che, di recente, la scienziata Amalia Bruni ha donato alla biblioteca comunale.

“Voglio ringraziare il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo, Raoul Elia, e le docenti per aver promosso questa iniziativa. Poter condividere - ha detto l’assessore alla Cultura, Elisabetta Sestito - questo momento con i bambini è stato un privilegio. Un motivo di accrescimento per loro ma, anche, per me. I bambini ci hanno travolto di domande e colpito con osservazioni acute ed intelligenti. A dimostrazione di quanto importante sia il lavoro fatto per ridare alla biblioteca comunale il giusto decoro. Mi auguro – ha detto l’assessore – che, in futuro, altre classi vengano a visitare la biblioteca fruendo dei tanti testi in essa contenuti”.