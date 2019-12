Incendio in appartamento a Cirò Marina, cagnolino salvato dai vigili

Oggi intorno alle 9:35 una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco del Comando di Crotone ha segnalato del fumo che fuoriusciva da una casa posta al primo piano di una palazzina.

Arrivata sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina ha notato che le fiamme, causate probabilmente dal malfunzionamento di una asciugatrice, si erano già propagate su parte dell’appartamento, mentre il fumo aveva interessato l’intero vano scale della palazzina.

Messi in sicurezza gli abitanti dell’appartamento, è stato trovato un cane di piccola taglia privo di conoscenza che non dava segni di vita, sicuramente per il fumo respirato, immediatamente i vigili del fuoco hanno soccorso l'animale portandolo all’esterno e praticando un massaggio e con l’ausilio di una maschera e l’ossigeno il piccolo cane di razza pincher ha ripreso a respirare. Poi è stato affidato alle cure di un veterinario. Sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri.

Nel corso della giornata la squadra dei vigili del fuoco si è recata allo studio veterinario verificando con gioia che il cane dopo essere stato in una camera di respirazione era tornato a respirare normalmente e stava bene.