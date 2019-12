Pd, Iacucci: costruire liste forti, rappresentative e aperte alla società civile

Il neonominato commissario del Partito Democratico di Crotone Franco Iacucci, sindaco di Aiello Calabro e presidente della Provincia di Cosenza ha incontrato, in una prima assemblea esplorativa, i dirigenti e gli eletti del Pd. Alla riunione, svoltasi nella serata di ieri hanno partecipato e aderito 13 sindaci su 15 e 16 circoli su 26.

“Un incontro che è servito a ribadire la linea del Partito. La linea è chiara ed è stata tracciata più volte dalla segretaria nazionale. Lavorerò – ha affermato Franco Iacucci – per affermare la linea tracciata dal segretario Zingaretti, ritrovare l’unità sulla candidatura di Callipo Presidente e costruire liste forti, rappresentative e aperte alla società civile”.

Nei prossimi giorni sarà presentato un documento da sottoporre alla valutazione dei sindaci iscritti al Pd e dei segretari di Circolo della provincia di Crotone a favore del candidato alla carica di presidente della Regione Calabria, Pippo Callipo. Una scelta di campo importante che è di certo un valore aggiunto per il PD, che aveva chiesto in passato, ma soprattutto negli ultimi mesi, ad Oliverio di essere parte integrante del cambiamento necessario. Una linea politica chiarissima quella dettata dalla segreteria nazionale, da cui non si può più tornare indietro: i dirigenti di partito sono tenuti a lavorare e proporre solo ed esclusivamente candidati in piena sintonia con il partito stesso.

“Il Pd deve tornare ad essere protagonista sul territorio. Di riunioni ce ne saranno molte altre: gli incontri – ha ribadito il neocommissario Iacucci - proseguiranno, ci si confronterà insieme sulle varie tematiche che interessano soprattutto la Provincia di Crotone e sono certo che insieme il Partito Democratico ritornerà al centro della politica crotonese e calabrese. Il mio obiettivo è quello di ricreare un clima unitario e far durare questo commissariamento il minor tempo possibile”.