Calcio a 11, Fiorentina 10 Bis in cima all’ottava giornata di campionato

Nell'ottava giornata del campionato over 35 Uisp le emozioni non sono certamente mancante. La Vigor Old Boys perde la testa della classifica non riuscendo ad andare oltre il pareggio (1-1) nell'ostico campo del Borboruso, con Petracca che evita la capitolazione confermandosi tra i migliori degli estremi difensori del campionato.

Il Real Filadelfia è sempre più corsaro, difende la vetta della classifica vincendo (2-0) sul proprio terreno contro la rivelazione del campionato, l’Fc Girifalco, che ha dato filo da torcere agli avversari fino al triplice fischio. La Fiorentina 10 bis vince nei minuti di recupero; entusiasmante e combattuta oltre che corretta la gara vinta per (2-1) al Renda contro una Casa Dello Sport che in più circostanze anticipa la consegna agli ospiti dei regali di Natale con svarioni difensivi.

Nonostante un ottimo primo tempo, finisce con un risultato tennistico (6-0) la gara tra il Piazza San Rocco ed un Lamezia Golfo mai domo fino alla fine ed in formazione molto rimaneggiata a causa dei numerosi infortuni. La partita tra Amami Mac 3 e Pianopoli è stata rinviata causa dell'allerta meteo, mentre lo Stalettì ha riposato. Sabato 7 dicembre si è recuperata la gara tra Borboruso ed il Pianopoli che hanno visto prevalere gli ospiti per (2-1).

La classifica vede quindi in testa la Fiorentina 10 Bis ed il Real Filadelfia a quota 19, quindi staccati di un solo punto gli Amatori Piazza San Rocco a 18 punti, poi la Vigor Old Boys a 17, staccati gli Amatori della Casa dello Sport ed il Borboruso nel cuore a quota 10, risalgono gli Amatori Pianopoli a 5 punti, quindi fermi l’F.C. Girifalco a 4, l’Amami Mac ed il Lamezia Golfo a 3 punti, chiude l’Asd Stalettì ad 1 punto.

Sabato prossimo l’ultimo turno di campionato prima della sosta per le festività natalizie; una giornata caratterizzata da partite di alto spessore tra Fiorentina 10 Bis e Filadelfia primi assoluti in classifica, il derby di Girifalco ed i campioni italiani della Vigor Old BoyS che ospitano la Casa dello Sport. Sicuramente una nona giornata da non perdere.

Nella foto il momento il momento dei saluti tra i capitani della Casa dello Sport e della Fiorentina 10 Bis alla presenza della terna composta da Francesco Torcasio, Michele Tarantino e Antonio Mangialavori.