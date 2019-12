“Natale sotto le strenne”: giornata solidale a Castrovillari e ricavato in beneficenza

Un momento atteso quanto realizzato con scrupolosità ed amore, come reso da altre associazioni in questi giorni per dare una mano a quanti soffrono. La giornata solidale avrà luogo domani dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 20,30 nel Capoluogo del Pollino.

È quanto si propone di fare la quinta edizione di “Natale sotto le strenne…dove l’arte diviene solidarietà”.

Il consueto appuntamento di condivisione si tiene con le scuole di Castrovillari, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, nel quale prende vita un caratteristico mercatino di Natale reso pure quest’anno dalla partecipazione dei Babbi Natale del Vespaclub del posto, dei piccoli del Gruppo folkloristico “Città di Castrovillari” e del Centro Anziani “L’Amicizia”. Il ricavato sarà devoluto a favore di “Casa Betania” e “La Casa di Y’shua”.