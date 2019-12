Il ruolo educativo dei dirigenti scolastici al centro di un convegno a Paola

Una scuola al passo con i tempi. Parola d’ordine: sostenibile. “Un percorso che tiene conto dei valori, dei principi e degli obiettivi dell’Agenda 20/30”, - ha detto Maria Rita Calvosa, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Calabria a margine del Seminario di Formazione per Dirigenti Scolastici che si è tenuto ieri e oggi, martedì 17 e mercoledì 18, presso il Santuario di San Francesco di Paola.

“E’ importante affidare al Dirigente ‘sostenibile’ il ruolo strategico nella sua funzione di indirizzo e promozione dell’educazione e formazione culturale delle nuove generazioni”, - ha concluso il Direttore Generale sottolineando l’importanza del lavoro fatto dai tanti docenti e dirigenti all’interno della scuola calabrese.

La due giorni dal titolo “La Dirigenza sostenibile: scuola e Agenda 2030” è stata dedicata ai dirigenti scolastici e ai membri dei Nuclei di valutazione della dirigenza. Organizzato dalla Direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, a firma del Direttore Maria Rita Calvosa, il seminario ha visto l’intervento di esperti provenienti dal mondo accademico, dal Miur e dall’Asvis (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile).

Ad accogliere i numerosi Dirigenti sono stati il Padre Provinciale dell’Ordine dei Minimi, Francesco Trebisonda, e il Padre Sacrista P. Domenico Crupi, i quali hanno predisposto un momento di incontro con la realtà del Santuario grazie alla visita religiosa dei luoghi e alla visita della Biblioteca quale momento culturale e spirituale nel tempo dell’Avvento: “In una scuola fortemente laicizzata, - ha detto Padre Francesco Trebisonda - la presenza dei dirigenti al Santuario lasciano ancora un barlume di speranza. Infatti la scommessa della fede oggi soprattutto deve partire dalla scuola, passare nelle famiglie ed essere vincente”.

Un momento particolarmente suggestivo è stato quello offerto dall’Iis Lucrezia della Valle di Cosenza diretto da Loredana Giannicola che ha regalato ai presenti un suo particolare concerto di Natale proponendo una serata musicale con l’Orchestra e il Coro formati dagli alunni e dai docenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto di Piazza Amendola.

Un programma variopinto che ha offerto un saggio dei talenti musicali degli studenti del della Valle, provenienti dal recente successo al Teatro Rendano di Cosenza per la Cerimonia di Consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana da parte del Prefetto Paola Galeone. Gli studenti del della Valle hanno allietato anche gli altri momenti della manifestazione come la consegna della croce lignea di stile bizantino da parte della scuola Santoni – Pertini di Crotone, ai Padri Minimi, per la generosa e calda accoglienza.