Slitta la consegna della scuola a Foresta: studenti in protesta alla Provincia

Protesta stamattina davanti al Palazzo della Provincia di Crotone degli studenti del Polo scolastico di Petilia Policastro per la mancata consegna del nuovo istituto scolastico a Foresta.

Gli studenti lamentano il fatto che era stato assicurato loro che si sarebbero trasferiti nel nuovo edificio, finito all'interno, ma da completare ancora all'esterno, per essere fruibile.

I manifestanti sottolineano che, nonostante l'impegno dell'ente a consegnare l'edificio entro fine novembre e comunque in tempo utile per effettuare il trasloco durante le vacanze di Natale, il cantiere è fermo ed i lavori non sono stati ultimati.

La ditta, infatti, non avendo avuto le spettanze dalla provincia (che a sua volta li attende da trasferimenti statali) ha cessato le attività e non prosegue con i lavori da terminare. I locali che ospitano il liceo petilino, non sono ritenuti idonei, per mancanza di spazi, presenza di muffa ma anche mancato funzionamento di alcuni laboratori.

Una delegazione di studenti è stata ricevuta, in Provincia.