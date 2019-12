Cosenza. Rintracciato 19enne gambiano: in arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

È finito in arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, il giovane gambiano che lo scorso 16 ottobre, è stato colto in flagrante dai militari nei pressi del Piazzale Autolinee Fermato.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura locale. Secondo la ricostruzione degli uomini dell'Arma, il 19enne fermato da una Radiomobile di Cosenza che stava pattugliando la zona, aveva iniziato dimenarsi, riuscendo a scappare perdendo però un giubbino.

All'interno di quest'ultimo furono rinvenute 13 dosi termosigillate di hashish per un peso complessivo di 23,8 grammi ed altre 6 dosi di marijuana per 9,6 grammi, oltr a 20 compresse di ansiolitici.

I successivi approfondimenti hanno consentito ai militari della Sezione Radiomobile di ricostruire il suo passato risalendo ad una fitta rete di contatti e di clienti che si rifornivano da lui per acquistare droga, e individuare di conseguenza anche il luogo in cui è stato poi rintracciato e catturato: il centro che condivideva con altri stranieri.

Per lui sono scattate le manette per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Espletate le formalità di rito, il giovane è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Cosenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.