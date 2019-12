Cosenza, rubati i regali di Natale per i bimbi di Oncologia. Gara di solidarietà

Hanno riacquistato tutti i regali rubati tra lunedì e martedì, i volontari dell’associazione Abio Cosenza. E lo hanno fatto grazie alla solidarietà mostrata dai cittadini bruzi che, alla notizia del furto dei doni di Natale, destinati ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia dell’ospedale Annunziata, hanno fatto delle donazioni.

Lo annunciano gli stessi volontari dalla loro pagina Facebook, la stessa sulla quale avevano denunciato il furto. Venerdì 20 dicembre si terrà la festa nel reparto per i bimbi ricoverati. Ignoti hanno forzato gli armadietti all'interno del forum delle associazioni, in ospedale, e hanno quindi portato via i regalini di Natale, destinati ai ragazzi dell’Oncologia Pediatrica.