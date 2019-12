Rogo devasta pizzeria a San Calogero. Indagini: non si esclude la matrice dolosa

Indagini in corso per l’incendio che la scorsa notte ha distrutto una pizzeria a San Calogero. Sul rogo sono state infatti avviati gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco che non escludono la matrice dolosa.

Le fiamme, che hanno devastato gli arredi e le attrezzature, hanno inoltre danneggiato i muri del locale, tra l’altro aperto da appena un anno.

Ad accorgersi delle fiamme sono stati gli abitanti della zona che, alla vista del fumo che usciva dalla pizzeria, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini sull’accaduto mente l’intero locale, al cui posto in precedenza c’era un bar poi chiuso perché distrutto da una bomba, è stato sequestrato.