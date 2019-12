Rapina una donna in casa e scappa con auto rubata. Un arresto a Vibo

È entrato nella casa di una donna anziana dalla finestra e una volta all’interno ha afferrato la donna per un braccio e l’ha costretta a rimanere con il viso rivolto al muro. È successo a Vibo Valentia dove un giovane di 20 anni, identificato in un secondo momento, ha rubato dalla casa della donna orologi, monili in oro e argento, 60 Euro in contanti e le chiavi dell’autovettura di proprietà della vittima con la quale è scappato.

La donna ha quindi allertato la polizia e gli agenti della Mobile di Vibo Valentia hanno avviato le indagini. Il rapinatore è stato infatti intercettato dopo circa tre ore a Pizzo da due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale”, impiegate in servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Vibo Valentia, a bordo dell’autovettura rubata.

Perquisito, il ventenne è stato trovato in possesso del materiale rubato poco prima. L’autore è stato portato negli Uffici della Questura e, al termine delle formalità di rito, su disposizione della competente A.G., è stato sottoposto ai domiciliari.