Il prefetto di Crotone in visita negli uffici della Questura

Il neo prefetto di Crotone, Tiziana Tombesi, ha fatto visita agli Uffici della Questura. Ha incontrato tutto il personale della Polizia di Stato della provincia, con i Dirigenti ed i Funzionari della Questura e, dopo un breve scambio di informazioni sullo stato di salute sull'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Città ed in provincia, ha incontrato i dieci Vice Ispettori di recente assegnati alla Questura di Crotone. La visita si è conclusa con gli auguri per le prossime festività natalizie.