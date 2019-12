Maxi sequestro, la Oia Service: “Estranea ai fatti. Da parte nostra nessuna attività illecita”

La Società Oia Services Ltd si “dichiara del tutto estranea ai fatti contestati a soggetti che non hanno alcun tipo di partecipazione nell’asset della proprietà”.

È quanto scrive il legale dell’azienda, Alessandro Sisto, dopo il provvedimento del Tribunale delle Misure di Prevenzione di Reggio Calabria, emesso nell’ambito dell’operazione “Galassia” (QUI) e che oggi ha portato ad un maxi sequestro di beni, di circa 400 milioni di euro, a carico Antonio Ricci, imprenditore nel settore del gambling (QUI).

“Ad oggi – afferma il legale - la Società … così come potuto accertare dalla stessa Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha sempre svolto l’attività di raccolta del settore ‘giochi e scommesse’ nel pieno rispetto della normativa del settore. Pertanto, alcuna attività illecita può essere contestata ad Oia Services … che continua ad essere una società sana e di primo livello nell’ambito dei concessionari di giochi”.

Il provvedimento del Tribunale delle Misure di Prevenzione, viene specificato, “non riguarda l’attività posta in essere da OIA Services … che continuerà, come ha sempre fatto, ad operare nel pieno rispetto delle regole in costanza di uno spirito pienamente collaborativo con la Procura di Reggio Calabria”.