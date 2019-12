Ritardi nei lavori del fiume Crati, residenti bloccano statale 106

Hanno bloccato la statale 106 per protestare contro i ritardi per l’avvio dei lavori per il ripristino degli argini del corso d'acqua. Così questa mattina un gruppo di residenti delle contrade Ministalla e Thurio del comune di Corigliano Rossano, che lo scorso anno hanno subito danni e disagi a causa dell'esondazione del fiume Crati, hanno inscenato la protesta all'altezza dello svincolo di Thurio.

Nel frattempo, la scorsa settimana, il fiume ha nuovamente rischiato la piena e la conseguente esondazione per le piogge incessanti che si sono abbattute sulla zona. I residenti hanno avviato la protesta e attendono risposte certe da parte della Regione Calabria che avrebbe già varato un progetto per il ripristino degli argini.