Controlli nel petilino: due denunce, due segnalazioni e una sanzione

Due denunce, due segnalazioni e una sanzione a Petilia Policastro dove i carabinieri locali, nel corso di controlli, hanno deferito un 40enne sorpreso a rubare energia elettrica tramite la manomissione del contatore e per mezzo di un bypass. Stessa sorte per un 36enne che, a seguito di una perquisizione veicolare e personale, è stato trovato con un bastone artigianale in legno, una noccioliera in metallo e un’ascia.

Inoltre, sono state segnalati in due all’Autorità prefettizia trovati in possesso di droga per uso personale. Nel corso delle attività i militari hanno identificato 37 persone, controllato 18 veicoli ed eseguito anche 5 perquisizioni.