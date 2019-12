Cocaina nel pacchetto di caramelle per la gola: arrestato 26 enne

Nascondendo la droga in un pacchetto di caramelle sperava di eludere qualsiasi controllo ma così non è stato per un 26enne che è stato arrestato ieri dai Carabinieri della Tenenza di Cassano all’Ionio.

I militari, piazzati ad un posto di controllo, hanno il giovane alla guida di una Renault Clio mentre sfrecciava sulla Via Giuseppe Mazzini del comune cosentino e hanno deciso di fermalo. Al momento del controllo si sarebbe subito presentato nervoso e, anche in considerazione del fatto che lo stesso aveva precedenti di polizia, i carabinieri lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare dell’autovettura.

Controllo che ha portato poco dopo al rinvenimento di due involucri termo sigillati contenenti 21 grammi di cocaina che erano occultati dentro una scatola di caramelle per la gola.

L’attività è poi proseguita presso l’abitazione del 26enne dove i militari sono andati avanti con una perquisizione domiciliare che si è conclusa con il rinvenimento di un bilancino di precisione perfettamente funzionante con residui di cocaina sul piano di pesata, nascosto all’interno di un pensile della cucina.

Tutto il materiale trovato è stato sottoposto a sequestro penale, in quanto costituente corpo di reato.Per il 26 enne, d’intesa con il sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Castrovillari, in attesa di convalida dell’arresto.