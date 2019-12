Inchiesta “Galassia”: Gip concede domiciliari a ex top manager Ivanovic

Mentre la Guardia di Finanza reggina sta eseguendo un maxi sequestro sul patrimonio dell’imprenditore del gamblin Antonio Ricci (QUI) un altro soggetto coinvolto nell’operazione “Galassia” (QUI) passa dal carcere ai domiciliari.

Si tratta di Ivana Ivanovic, ex top manager del bookmaker SKS365, per la quale il Gip di Reggio Calabria, Caterina Catalano, ha disposto l’attenuazione della misura restrittiva.

Secondo il giudice, infatti, “ferme restando le valutazioni in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, possono ritenersi attenuate le esigenze cautelari”.

La ex manager era stata arrestata in Montenegro (QUI) e poi estradata in Italia, con le accuse di associazione a delinquere, esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, dichiarazione infedele dei redditi e dell’Iva, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e auto riciclaggio, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale di Reggio Calabria.

Al termine di un lungo “rimpallo” legale tra Tribunale del Riesame reggino e Corte di Cassazione, i supremi giudici, appena un mese fa, hanno escluso l’aggravante mafiosa per la Ivanovic respingendo il ricorso della Procura e la richiesta di annullamento delle misure cautelari a carico dell’indagata.