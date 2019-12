Occhipinti (Udc): “ritardi per la rotatoria di Viale Europa e traffico in tilt, cittadini esausti”

“La totale indifferenza dell’Amministrazione comunale è incredibile” per il delegato Udc di Reggio Calabria, Riccardo Occhipinti riferendosi ai lavori per la rotatoria stradale all’inizio di Viale Europa, che trascinati da almeno 4 mesi provocano rallentamenti e congestione del traffico che si sommano alle voragini appena create”.

“I cittadini del popoloso quartiere della Città – dice ancora Occhipinti – sono arrivati al limite della sopportazione, mentre i proprietari di attività commerciali sono messi in difficoltà dalle difficoltà di svolta lungo il Viale Europa che fanno desistere tantissimi clienti dal visitare i loro negozi”.

Per Occhipinti in conclusione “saranno feste natalizie amare anche per chi tornerà a Reggio Calabria per passarle in famiglia tra acqua razionata in tantissime abitazioni e strade totalmente dissestate”.