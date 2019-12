Trattore si ribalta sulla statale, deceduto il conducente: aveva appena 24 anni

Stava percorrendo la strada provinciale 113, nel comune di San Pietro a Maida, quando per cause che sono ancora in corso di accertamento si è ribaltato.

L’incidente stradale, che ha coinvolto autonomamente un mezzo agricolo, in particolare un trattore con rimorchio al seguito, è costato purtroppo la vita al suo conducente, un giovane 24enne del posto, T.D. le sue iniziali.



Sul luogo del sinistro è intervenuta una quadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, appartenente al comando di Catanzaro, oltre che i sanitari del 118 ed carabinieri che stanno eseguendo i rilevi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell0incidente. La SP 113 al momento è chiusa al transito per consentire tutte le operazioni necessarie. Intanto si attende l'arrivo anche del medico legale.