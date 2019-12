Turista trentina s’incammina col cane nel Parco del Pollino e smarrisce la via di casa

Una brutta avventura quella vissuta ieri da una giovane turista trentina che nel pomeriggio si era incamminata insieme al suo labrador lungo una zona impervia del Parco Nazionale del Pollino, nel comune di Sangineto, ed era finita poi per non ritrovare la via di casa.

La dispersa ha avuto però la prontezza e la possibilità di telefonare alla Centrale Operativa del 118 che a sua volta ha allertato la Stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria, che immediatamente ha avviato le ricerche inviando sul posto una sua squadra.

Le preoccupazioni sono finite, fortunatamente, intorno alle 23 di ieri sera, quando i soccorritori, battendo un canalone, si sono accorti di una impronta umana accanto ad una seconda impronta di cane e che erano vicine ad un torrente.

Intuendo di essere vicini alla ragazza hanno intensificato le ricerche ritrovando in un luogo molto impervio, tra rovi e canne, la ragazza in compagnia del suo labrador.

Molto infreddolita ma in buone condizioni la turista è stata poi riportata sulla strada dove, dopo essere stata visitata dal 118, ha potuto abbracciare i propri familiari. A concorrere nelle ricerche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del Fuoco.