Armi detenute illegalmente in casa, arrestata incensurata a Scalea

Nella mattinata del 14 dicembre scorso, a Scalea, i militari, dopo una perquisizione domiciliare, hanno tratto in arresto una donna di 45 anni del posto, incensurata, per detenzione illegale ed omessa denuncia di numerose armi e vario munizionamento.

Presso l’abitazione della donna, durante un controllo, i carabinieri hanno rinvenuto all’interno della cassaforte 8 fucili, 2 pistole e 216 munizioni.

La donna, condotta in caserma, è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione illegale di armi e munizionamento e, su disposizione della Procura della Repubblica di Paola, è stata tradotta presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida dinnanzi al G.I.P. del Tribunale di Paola.