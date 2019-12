Frana nel cosentino: grosso masso cade su strada, chiuso il tratto

Una frana ha invaso e bloccato totalmente una strada oggi pomeriggio a Cosenza. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono intervenuti in via Donato Morelli, in località Portapiana, dove un grosso masso, rotolato giù dalla collina, ha prima impattato su Corso Vittorio Emanuele II per poi rimbalzare verso la strada sottostante.

Il masso ha terminato la sua corsa sul muro di contenimento della strada mentre il restante materiale franoso ha invaso la carreggiata.

A seguito dell'evento, che, fortunatamente non ha fatto registrare feriti, è stata necessaria la chiusura della strada in attesa della rimozione dei materiali caduti dalla collina.