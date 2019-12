Pallavolo: le Sirene incassano la prima vittoria in campionato

Prima vittoria in campionato per le Sirene, che superano con il punteggio di 3-0 la formazione del PLANET STRANO LIGHT Catania, diretta concorrente nelle zona bassa della classifica di serie B2, La Gerardo sacco Crotone dopo una prima parte di set nervosa e contratta che vede giocarsi incontro sempre punto a punto, si scioglie e sfrutta una buona qualità di azioni in fase di ricezione, con prestazioni ottime specialmente da parte di Aurora Cesario e del Libero Letizia Derose, che mettono palla in mano al palleggio di Pioli che esegue alla perfezione il piano tattico, servire i centrali Kus 12 punti finali e Gambuzza che spadroneggiano sotto rete. Quando il set sembra cosa fatta sul 22/19 la squadra di casa si blocca e permette al Catania di risalire fino al 23/23 dove questa volta grazie a Turetta in ottima forma sigla i punti finali che portano in vantaggio la squadra di casa.

Nel secondo set Mister Asteriti cambia Cesario per Capponi, la squadra gioca meglio sopratutto In fase d'attacco dove Ranieri sale di tono e mette a terra una serie di palloni pesanti che spezzano l’equilibrio del set portando il Crotone da 12/10 a 19/14, i time out di mister Andaloro servono a rifare verve alla squadra che recupera fino al 22/20, la contro risposta di Mister Asteriti è un Time Out ed il rientro in campo di Cesario che segna i due punti lungolinea che chiudono il set strappado gli applausi.

Forte del 2/0 il Crotone vola sulle ali dell’entusiasmo, il Catania Affonda sotto i colpi degli attaccanti locali e del pubblico di casa che finalmente può festeggiare la prima vittoria in questa stagione.

Nel complesso la formazione ha gestito bene la gara, non perdendo mai la giusta grinta, e serenità, che era mancata nel corso delle passate partite, e che aveva quindi rimandato la prima vittoria. Si conferma la sicurezza e la leadership del capitano Romina Pioli che ha gestito sempre la formazione in campo riuscendo a valorizzare tutte le sue compagne l’Incontro di oggi deve essere un punto di partenza per ancora lungo campionato, dimostrando che con una maggiore consapevolezza delle proprie forze e una maggiore freddezza in campo i risultati possono arrivare e far uscire la formazione dalla posizione di bassa classifica dove ora risiede.

Mister: siamo partiti contratti ma non poteva essere altrimenti vista l’importanza della partita dove contava portare a casa una vittoria da 3 punti. Dalla fine del 1° set la squadra ha acquisito consapevolezza e giocato in maniera più disinvolta mettendo in luce il lavoro svolto in palestra. Una vittoria che fa bene alla classifica ed ancora di più al morale.