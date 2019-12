Qualità della vita, Crotone penultima. Calabresi fanalini di coda

Qualità della vita bassa, bassissima, per le città calabresi. Almeno stando alla graduatoria del Sole 24 ore sulla “Qualità della vita”. Primo posto per Milano, maglia nera invece per Caltanissetta. La Calabria scende nelle ultime posizioni: Catanzaro è 85esima, Reggio Calabria 91esima, Cosenza 96esima, Vibo 103esima e Crotone penultima. Alle sue spalle soltanto Caltanissetta.

Milano è in testa per il secondo anno consecutivo alla graduatoria del Sole 24 Ore “Qualità della vita”. Maglia nera a Caltanissetta. Il capoluogo lombardo vanta più record: oltre alla prima posizione nella classifica generale, ottiene anche il primato nella categoria “Affari e lavoro”, il secondo posto nella classifica di tappa “Ricchezza e consumi” e il terzo in “Cultura e tempo libero”. Subito dietro il capoluogo lombardo, nella classifica generale 2019, si confermano le province dell’arco alpino: sul podio ci sono anche Bolzano e Trento, rispettivamente al secondo e al terzo posto, seguite da Aosta.

Roma, diciottesima, sale di tre posizioni rispetto alla classifica dello scorso anno. Napoli, pur essendo nella metà inferiore della classifica generale (81°), rispetto alla scorsa edizione della Qualità della vita ha all’attivo una salita di 13 posizioni. Sulla stessa linea le performance di Cagliari, che fa un balzo di 24 posizioni (20°), Genova sale di 11 gradini (45°), Firenze di sette (15°) e Torino è 33ª (+ 5 sul 2018). Infine, Bari mette a segno un incremento di 10 posizioni, raggiungendo il 67° posto.